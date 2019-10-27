عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط للبرد بـ «الشرقية».. و«المدني» يحذر

تواصل – فريق التحرير:

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، الجميع من التقلبات الجوية على المنطقة والتي تشمل عواصف رعدية هطول أمطار غزيرة وتساقط للبرد.

وصرَّح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، بأنه بناء على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ”تحذير”، يشير إلى حالة من العواصف الرعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، وتأثيرات مصاحبة للحالة من نشاط في الرياح السطحية، نناشد الجميع توخي الحذر.

وأضاف الشهراني أن الحالة يشمل تساقط البَرَد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية على كل من محافظات الخفجي والنعيرية ورأس تنورة.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر، وعدم النزول إلى بطون الأودية ومجاري السيول، والابتعاد عن تجمعات المياه.