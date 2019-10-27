«الصحة» توضح موقف المرضى بعد تضرر مستشفى حفر الباطن (فيديو)

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علقت صحة حفر الباطن على مقاطع الفيديو التي أظهرت حجم الضرر الذي تعرضت بالواجهات الزجاجية لمستشفى حفر الباطن المركزي، وساحة انتظار السيارات جراء الأمطار والرياح العاتية.

وأكدت الصحة، أن الخدمات الطبية بالمستشفى لم تتأثر ووضع المنومين مطمئن ولا توجد أي إصابات، حيث إن الأضرار كانت في الواجهة الزجاجية للمستشفى فقط.

وتسببت الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي شهدتها محافظة حفر الباطن وضواحيها اليوم الأحد، في تضرر الواجهات الزجاجية لمستشفى حفر الباطن المركزي.

وكانت أمطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد هطلت على محافظة حفر الباطن وضواحيها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وسط تحذيرات من الجهات المعنية بتوخي الحيطة والحذر.