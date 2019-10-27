بالفيديو.. الأمطار تغرق شوارع حفر الباطن

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت مقاطع فيديو متداولة غرق العديد من الشوارع بمحافظة حفر الباطن، بمياه الأمطار، وذلك بعد التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم،تبوك ،الشرقية).

كما توقعت الأرصادن تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).