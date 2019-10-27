«الدفاع» تعلن توفر 50 وظيفة إدارية بالقوات البحرية الملكية.. الشروط وطريقة التقديم

تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الدفاع الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة للتقديم على 50 وظيفة بالقوات البحرية الملكية السعودية، المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) وذلك من خلال زيارة منظومة التوظيف “جدارة” على موقع وزارة الخدمة المدنية (هنا الرابط).

وأوضحت وزارة الدفاع أن​ ​فترة التقديم مستمرة على مدار 24 ساعة، وذلك بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً من يوم الأحد الموافق 1441/3/13 وحتى الساعة 11 مساء من يوم الخميس الموافق 1441/3/17.

وبينت الوزارة أن الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة كالتالي: خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)، خريجو درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)، خريجو الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)، خريجو درجة الماجستير (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

وأضافت أن الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية، مشيرة إلى أن الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية، كما أنه يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، إضافة إلى أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وستتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً، فيما ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح، الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

كما أشارت وزارة الدفاع إلى أن البيانات التي يتم إضافتها من قبل (المتقدم) على نظام “جدارة” مسؤوليتها على (المتقدم) حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف، فيما ستقوم القوات البحرية بإعلان أسماء المرشحين عبر موقع وزارة الدفاع على شبكة الإنترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

وأفادت وزارة الدفاع بأنه يمكن الاطلاع على الوظائف المعلن عنها وعددها ومراتبها والجهات التي ترغب بالتوظيف والمناطق والمدن من خلال الرابط الإلكتروني التالي (اضغط هنا).

وأوضحت الوزارة أن آلية التقديم هي كالتالي:

• الدخول على نظام التوظيف “جدارة” والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

• تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

• يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.