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مخاطر استخدام المضادات الحيوية للتخلص من «آلام الأسنان»

مخاطر استخدام المضادات الحيوية للتخلص من «آلام الأسنان»
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تواصل – وكالات:

أكدت الجمعية الأمريكية لطب الأسنان، في تقرير لها، أن المضادات الحيوية لا تعد ضرورية في معظم حالات وجع الأسنان.

من الشائع أن يصف أطباء الأسنان المضادات الحيوية لتخفيف أعراض وجع الأسنان، ومنع حدوث حالة أكثر خطورة، لكن تقريراً جديداً نشرته الجمعية الأمريكية لطب الأسنان يقول إن المضادات الحيوية ليست الخيار الأفضل للبالغين الذين يعانون من ألم في الأسنان.

وأكد التقرير على أهمية التريث في وصف المضادات الحيوية من قبل الأطباء، واستبدالها بمعالجة الأسنان سريرياً، ووصف مسكنات الألم مثل أسيتامينوفين، وإيبوروفين، إذا لزم الأمر.

من جهته قال الدكتور بيتر لوكهارت، رئيس لجنة الخبراء التي وضعت التقرير: ” المضادات الحيوية، أدوية مهمة للغاية، ومع ذلك فمن الأهمية بمكان أن نستخدمها بحكمة حتى تظل فعالة عند الحاجة القصوى”، بحسب ما ورد في موقع “يو بي آي” الإلكتروني.

وبحسب لوكهارت، فإن المضادات الحيوية مصممة لمكافحة الالتهابات البكتيرية، لكنها لا تساعد بالضرورة في التخلص من آلام الأسنان، ويمكن أن تسبب آثاراً جانبية خطيرة، كما أوصى التقرير، بالامتناع عن استخدام المضادات الحيوية إلا في الحالات القصوى مثل الشعور بالحمى أو تضخم الغدد الليمفاوية أو التعب الشديد.

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