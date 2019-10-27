الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«ترامب» يؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش «البغدادي»

«ترامب» يؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش «البغدادي»

قيادة التحالف: إعادة تموضع القوات في عدن بقيادة المملكة

قيادة التحالف: إعادة تموضع القوات في عدن بقيادة المملكة

طريقة جديدة لنقل ملكية السيارات.. عبر «أبشر» وبدون الرجوع للمعارض

طريقة جديدة لنقل ملكية السيارات.. عبر «أبشر» وبدون الرجوع للمعارض

«قياس» يكشف عن موعد إعلان نتائج اختبار القدرات

«قياس» يكشف عن موعد إعلان نتائج اختبار القدرات

تعرف على طريقة استعمال علامات «NFC» بهواتف آيفون

تعرف على طريقة استعمال علامات «NFC» بهواتف آيفون
0

تواصل – وكالات:

قامت شركة أبل، مع إطلاق نظام “آي أو إس 13.1″، بدمج تطبيق الاختصارات Shortcuts في نظام تشغيل الأجهزة الجوالة، وذلك من أجل إنشاء عمليات الأتمتة واستدعائها بسهولة، والتي يمكن إنشائها أيضا في الموديلات الحديثة من هاتف آيفون عن طريق علامات NFC، أو ما يعرف العلامات اللاسلكية، والتي يمكن الحصول عليها كميدالية مفاتيح أو ملصقات، ويتم استخدام هذه العلامات اللاسلكية لتشغيل مجموعة من الوظائف أو سلسلة من الأوامر.

وأشارت شركة أبل إلى أنه يتم دعم عمليات الأتمتة بواسطة علامات NFC في موديلات آيفون XS و XS Max و XR، وكذلك آيفون 11 و 11 Pro و 11 Pro Max

ويتيح ذلك استعمال علامات NFC بتفعيل وضع الطيران عندما يتم وضع الهاتف الذكي على طاولة السرير، التي يلتصق بها ملصق NFC، أو وضع علامة NFC على خزانة الملابس تعمل على تفعيل تقنية البلوتوث وتشغيل قائمة أغنيات خاصة عندما يرغب المستخدم في الجري.

ولإنشاء سلسلة الأوامر بواسطة علامة NFC، فإنه يتعين على المستخدم فتح تطبيق الاختصارات Shortcuts واختيار بند الأتمتة Automation وبعد ذلك تحديد بند إنشاء أتمتة شخصية Create Personal Automation، ويتم تحديد NFC كمشغل، وسوف يطلب من المستخدم بعد ذلك الاحتفاظ بعلامة NFC على الجانب الخلفي للجهاز ومنحها اسما مميزا، مثل “طاولة السرير” أو “الجري”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تسريبات.. هاتف جديد من آيفون قريباً بالأسواق

تسريبات.. هاتف جديد من آيفون قريباً بالأسواق

ثغرات أمنية مؤثرة في هواتف «سامسونج جالاكسي»

ثغرات أمنية مؤثرة في هواتف «سامسونج جالاكسي»

احذروا أكبر اختراق لجميع الهواتف الذكية.. ثغرة خطيرة في بطاقات «SIM»

احذروا أكبر اختراق لجميع الهواتف الذكية.. ثغرة خطيرة في بطاقات «SIM»

اكتشاف ثغرة أمنية جديدة في هواتف أندرويد الحديثة

اكتشاف ثغرة أمنية جديدة في هواتف أندرويد الحديثة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

خير سفراء لخير رسالة
مقالات

خير سفراء لخير رسالة

المزيد
إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر

المزيد
إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي
انفوجرافيك

إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي

المزيد
إنفوجراف.. 8 مزايا للإيجار التمويلي للعقارات
انفوجرافيك

إنفوجراف.. 8 مزايا للإيجار التمويلي للعقارات

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>