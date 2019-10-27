الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«ترامب» يؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش «البغدادي»

«ترامب» يؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش «البغدادي»

قيادة التحالف: إعادة تموضع القوات في عدن بقيادة المملكة

قيادة التحالف: إعادة تموضع القوات في عدن بقيادة المملكة

طريقة جديدة لنقل ملكية السيارات.. عبر «أبشر» وبدون الرجوع للمعارض

طريقة جديدة لنقل ملكية السيارات.. عبر «أبشر» وبدون الرجوع للمعارض

«قياس» يكشف عن موعد إعلان نتائج اختبار القدرات

«قياس» يكشف عن موعد إعلان نتائج اختبار القدرات

أصيب بـ «جلطة في العين».. رجل يفقد بصره بسبب كثرة استخدام الهاتف

أصيب بـ «جلطة في العين».. رجل يفقد بصره بسبب كثرة استخدام الهاتف
0

تواصل – وكالات:

فقد رجل في الصين حاسة البصر في عين واحدة بعد إصابته بـ”جلطة في العين” أثناء استخدام هاتفه الذكي في السرير.

وأشارت التقارير المتداولة، إلى أن الرجل المعروف فقط باسم وانغ، فقد بصره مؤقتاً أثناء ممارسة الألعاب على الهاتف مع إطفاء الأنوار، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وشخّص الأطباء في مدينة شيان بمقاطعة شنشي الصينية إصابة وانغ بانسداد الشريان المركزي لشبكية العين، وتحدث هذه الحالة، المعروفة أيضاً باسم جلطة العين، بسبب انسداد أو تضييق الشرايين التي تنقل الأكسجين إلى شبكية العين، بينما شكك الأطباء في الولايات المتحدة في هذا التشخيص، لأنهم يقولون إن الحالة تحدث عادة لدى كبار السن الذين يعانون من مشاكل في القلب. وقالوا إن من المرجح أن يكون وانغ قد عانى من الصداع النصفي العيني، وهي حالة فقدان مؤقت للرؤية بسبب التشنجات في الأوعية الدموية على الشبكية أو خلف العين.

وأعلن طبيب وانغ المعالج الدكتور ليو تاو، أن سبب فقدانه المؤقت للبصر، كان على الأرجح نتيجة الإفراط في استخدام هاتفه الذكي الذي وضع ضغوطاً مفرطة على بصره.

واعترف وانغ، الذي لم يُعرف عمره، بأنه كان يلعب عادة على هاتفه في وقت متأخر من الليل لأوقات طويلة، وقال الدكتورتاو إن حوالي 20 مريضاً جديداً يزورون عيادته كل شهر وهم يعانون من أعراض مشابهة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

خبير تقني ينصح بتفعيل هذه الخاصية لإطالة عُمر بطارية الهواتف

خبير تقني ينصح بتفعيل هذه الخاصية لإطالة عُمر بطارية الهواتف

باحثون يطورون بطارية لحل مشكلة انفجار الهواتف الذكية

باحثون يطورون بطارية لحل مشكلة انفجار الهواتف الذكية

«جوجل» تطلق هاتفين بـ«رادار» وحاسوب محمول جديد.. السعر مغري

«جوجل» تطلق هاتفين بـ«رادار» وحاسوب محمول جديد.. السعر مغري

أبل تكشف موعد إطلاق «iPhone SE 2».. السعر مفاجأة

أبل تكشف موعد إطلاق «iPhone SE 2».. السعر مفاجأة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

خير سفراء لخير رسالة
مقالات

خير سفراء لخير رسالة

المزيد
إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر

المزيد
إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي
انفوجرافيك

إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي

المزيد
إنفوجراف.. 8 مزايا للإيجار التمويلي للعقارات
انفوجرافيك

إنفوجراف.. 8 مزايا للإيجار التمويلي للعقارات

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>