عسير.. مدارس تطلق برامج لتدريس اللغة الصينية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت العديد من المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير عددا من البرامج لتعليم اللغة الصينية للطلاب والطالبات.

وأثنى مدير عام التعليم في عسير سعد الجوني على هذه التجربة وما قدمته المدارس من عمل رائد في تدريس اللغة الصينية.

وقال إن “ما قدمته مدارس أبها الأهلية وطلائع المستقبل، من تجربة رائدة في تدريس اللغة الصينية، أمر يبعث على الفخر، ويؤسس لجيل أكثر إبداعا وتميزا، فضلا عن مواكبة ذلك لرؤية الوطن 2030 م ما يؤسس لجيل أكثر إبداعا وتميزا، فضلا عن مواكبة ذلك لرؤية الوطن 2030م”.

وزار الجوني بعض المدارس التي تدرس الصينية، وشاهد البرامج المقدمة للطلاب والطالبات، مؤكدا على أهمية اللغة في العلاقات بين الدول على المستويات كافة، إضافة إلى إثراء مخرجات التعليم.