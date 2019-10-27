الجيش اليمني يسيطر على الخط الدولي الرابط بين كتاف والبقع بصعدة

تواصل – واس:

تمكن الجيش اليمني، اليوم الأحد، من السيطرة على أعلى قمم سلسلة جبال “رشاحة” التي تبدأ من عمود الصحراء حتى جبال “جشيرة” بمديرية البقع بمحافظة صعدة.

وقال قائد لواء التحرير جمال القلعي وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، إن الجيش الوطني بهذا التقدم أصبح محكمًا للسيطرة الكاملة على الخط الدولي الرابط بين كتاف والبقع وسلسلة الجبال الوعرة، مشيراً إلى ان العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأضاف القلعي، أن وحدات الهندسة العسكرية مازالت تقوم بنزع الألغام التي زرعتها الميليشيا قبل فرارها.