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توضيح من «النيابة» بشأن الاعتداء على رجال السلطة و الإضرار بمركباتهم

توضيح من «النيابة» بشأن الاعتداء على رجال السلطة و الإضرار بمركباتهم
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت النيابة العامة توضيحاً مهما بشأن الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهام وظيفته أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات وتعد الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأوضحت النيابة العامة في تغريدة لها على موقع “تويتر”: “تشمل كافة الجرائم التي يتم فيها الاعتداء على رجال السلطة العامة أثناء مباشرتهم مهام وظائفهم أو الجرائم التي ينتج عنها إلحاق أضرار بمركبات السلطة العامة الرسمية”.

وكذلك الجرائم التي ينتج عنها إلحاق الضرار بما يستخدمه رجال السلطة العامة من تجهيزات مثل السلاح وأجهزة الاتصال ونحوها وتشمل هذه الفقرة رجال الضبط الجنائي ومن يقوم بأعمال الضبط الجنائي اثناء مباشرتهم لمهام أو وظائفهم وفقاً لما ورد في المادة السادسة والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية.

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