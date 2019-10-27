هل يُمكن نقل العمالة الوافدة بين منشأتين مختلفتَي التصنيف؟.. «العمل» ترد

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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الشروطَ النظامية لنقل خدمات العمال الوافدين، بين فروع الرقم الموحَّد.

وقالت الوزارة: إنَّ شروط نقل خدمات العامل الوافد بين فروع الرقم الموحد، تتضمن ألا يكون لدى المنشأة عمالة وافدة رخصة عملها أو إقامتها منتهية.

جاء ذلك ردًا على استفسار، تلقته الوزارة بشأن إمكانية نقل عمال وافدين بين منشأتين، إحداهما مصنَّفة بالنطاق الأخضر، والأخرى مصنفة ضمن النطاق الأخضر.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صمّمت برنامج «نطاقات» لاحتساب معدل التوطين وتصنيف المنشآت آليًّا بناءً على نسب التوطين لديها، ويشمل: «النطاق البلاتيني» ويتضمن الكيانات المتميزة في التوطين، و«النطاق الأخضر المرتفع» ويشمل الكيانات المتوسطة من حيث نسب التوطين ضمن الثلث الأعلى وفق نسبة التوطين المطلوبة لذلك التصنيف.

كما يشمل تصنيف الوزارة «النطاق الأخضر المتوسط» ويشمل كيانات يقع متوسط نسب التوطين لديها ضمن الثلث المتوسط المحدد لذلك النطاق، و«النطاق الأخضر المنخفض»، ويشمل كيانات لديها متوسط نسب توطين ضمن الثلث المنخفض، وفق النسبة المحددة لذلك التصنيف، و«النطاق الأصفر»، ويشمل كيانات لم تحقق نسب التوطين المطلوبة، و«النطاق الأحمر» ويشمل الكيانات الأقل نسبةً في توطين الوظائف.

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