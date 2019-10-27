بالأسماء.. منح 426 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة

تواصل – واس:

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 426 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات :

إبراهيم سعدالله الهتاني ، إبراهيم صغير العنزي ، إبراهيم عبدالرحمن المسلم ، إبراهيم عبدالله مباركي ، إبراهيم علي عطيف ، إبراهيم محمد المالكي ، إبراهيم مهدي النخيفي ، إبراهيم موسى النخلي ، إبراهيم ناصر عزيزي ، أبو السبل زين حسين صدام ، أحمد حسن الشهري ، أحمد حسن الفرحان ، أحمد حمود العنزي ، أحمد رده الحربي ، أحمد زايد المعدي ، أحمد سالم البارقي ، احمد سلمان المطيري ، أحمد عبدالله الشهراني ، أحمد عبدالواحد المطيري ، أحمد عواض القرني ، أحمد عويض المطيري ، أحمد فهيد السهلي ، أحمد محمد فقيه ، أحمد محمد الصويدر ، أحمد مسفر آل عازب ، أحمد مشني الغامدي ، أحمد منصور بن فار س، أحمد هندي البلادي ، أحمد يحي بن يحيى واصلي ، إراده محمد حنتول ، البراء بدر الفريخ ، الحميدي متعب المطيري ، العنود حميدان المطيري ، النبره بدر العتيبي ، إلهام عبدالملك حسين راوه ، امطاهره موسى الشهراني ، أمل أحمد خزمى ، أمل فراج الجحدلي ، امنه عادل دقرشاوي ، امنه ناصر الضمدي ، أنس عمر سندي ، انور عابد الشماسي ، إيمان عيظه الصيعري ، إيهاب محمد مساعد ، بداح فرج الدوسري ، بدر صالح الدخيل ، بدر عبدالرحمن الحسين ، بدر عبدالعزيز الشهري ، بندر سلطان العمري ، بندر صالح السويلم ، بندر هادي دغريري ، بينه محمد العتيبي ، تركي خلف الحربي ، تركي سعيد الوادعي ، تركي عبدالعزيز السلمي ، تركي علي العمر ، تركيه جبران الخالدي ، تهاني عوض الحربي ، ثامر بديع الحارثي ، جاسر صالح الجاسر ، جاسم محمد بوسعد ، جزوى نايف العيبي ، جوزاء محمد الدوسري ، جوهره مهدي المالكي ، حاتم احمد المالكي ، حامد محمد المنتشري ، حسن احمد الحويطي ، حسنيه سالم الفهمي ، حسين صبحي الصبيان ، حسين محمد معشي ، حصه حسن القرني ، حمود فلاح الشراري ، حنان شعوي المطيري ، خالد حضاض المطيري ، خالد عجاج العنزي ، يحي علي العبدلي ، يحي محمد النجعي ، خديجه فيصل صالح وجيه ، خفره خالد الدوسري ، خلود محمد الرويثي ، خوله حمد الدخيل ، داود سليمان ابراهيم النجار ، رانيا حمدي العبسي ، رانيا خالد باسليمان ، رحيل خلف الزلفي ، رهف عبدالله الشهراني ، ريم عبدالرحمن السالمي ، زهوه محمد الجبر ، زياد عبدالعزيز احمد حسن ، زيد ابراهيم الزيد ، زينه مسفر المحاميد ، ساره يوسف المنتشري ، سالم محمد الزهراني ، سامي صعفق الشمري ، سامي عبدالرحمن ابوحيمد ، سامي علي العمري ، سعد خالد القحطاني ، سعد دليم العتيبي ، سعد سامي الشطيري ، سعد سعيد الاحمري ، سعدعوضه الاحمري ، سعد محمد الشمراني ، سعد ناصر القحطاني ، سعدى محمد العامري ، سعود الحميدي البراك ، سعود دحيم الحربي ، سعود فهد الكثيري ، سعيد عويضه اليامي ، سعيد يحيى القحطاني ، سفر مرعي الشهراني ، سفره تركي العتيبي ، سفيان عبدالله المجيدل ، سلاف باين الحربي ، سلطان جابر عسيري ، سلطان خضر السلمي ، سلطان رده الراشدي ، سلطان شعيفان الدوسري ، سلطان صالح العنزي ، سلطان محمد الراشد ، سلطان محمد ال الظهر ، سلطان هاشم الشريف ، سلمان خلف الشمري ، سلمان سفر الهذلي ، سلمى يحيى الودعاني ، سماهر محمد المجيريش ، سهاء علي عجيم ، شبيب معزي السالمي ، شذا عمري الشابحي ، شريفه تركي الشهري ، شريفه زين القرني ، شعلان علي الشهري ، شوفه حسين العنزي ، شوق محمد العلواني ، شوقه عبدالله هزازي ، يحيى محمد الشهري ، شيخه ابراهيم السبيت ، صافيه محمد القحطاني ، صالح حسين المري ، صالح حسين اليامي ، صالح سعيد الغامدي ، صالح عبدالرحمن ابوعايش ، صالح علي القرني ، صالح محمد المولد ، صالح مساعد الحارثي ، صالحه عطيه عامري ، صفوان عبدالواحد خياط ، صفيه محمد الزهراني ، طارق عبدالله القحطاني ، طلال احمد السيد ، طلال مدالله الشراري ، عابد حمد الخماش ، عابد عتيق السلمي ، عادل دحيلان الشراري ، عادل عبدالله السلامين ، عادل عمر هزازي ، عادل محمد العسيري ، عادل محمد فقيهي ، عادي مشيعل السلمي ، عابد صالح الغامدي ، عايض صالح القرني ، عاند محمد الجهني ، عايشه سحبان سليماني ، عائشه عبدالعزيز العباد ، عبادي محمد الشيخي ، عبدالرحمن جمعه الخيبري ، عبدالرحمن خلف الزلفي ، عبدالرحمن سعود التمران ، عبدالرحمن سعيد القحطاني ، عبدالرحمن صالح الشويمان ، عبدالرحمن عبدالسلام عبدالرحمن ، عبدالرحمن محمد المستادي ، عبدالرحمن محيسن المالكي ، عبدالعالي فهد الحربي ، عبدالعزيز أحمد الأسمري .