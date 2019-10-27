مفاجأة في واقعة سرقة 20 مكيفاً من إحدى مدارس البنات بمكة

تواصل- فريق التحرير:

توصل أفراد البحث الجنائي بمركز شرطة القرارة في العاصمة المقدسة إلى سارقي 20 مكيفاً من مستودع مدرسة ثانوية للبنات بالحي، رغم الغموض الذي يلف عملية السرقة وغياب المعطيات الأولية بالموقع، إذ تبين أن سائق قائدة المدرسة سهل للجناة السرقة.

ووفقاً لـ «مكة»، فإن مركز الشرطة التابع لنطاق المدرسة الواقعة في حي الششة استقبل بلاغا من حارس المدرسة عن سرقة مكيفات خلال العطلة الأسبوعية لكن دون معرفة وقت السرقة، الأمر الذي زاد من صعوبة عمليات البحث، ولكن مهارة أفراد البحث مكنتهم من وضع يدهم على أحد الخيوط من خلال كاميرا مراقبة موجودة في الحي، وبعد الرصد والمتابعة جرى تحديد إحدى المركبات التي لم تظهر الكاميرات بياناتها لضعف أداء المسجل إلا أنه بجمع البيانات والمعلومات جرى تحديد أحد مراكز التبريد والتكييف بحي جرول، حيث قبض على مقيم اعترف بأن شخصين من بني جلدته ساعداه في نقل المكيفات، بينما من سهل لهما عملية السرقة سائق قائدة المدرسة.

وأشارت المعلومات إلى أنه جرى الاتفاق بين السارق والسائق على مبلغ 3000 ريال يستلمها بعد العملية، حيث عثر في المحل على 17 مكيفاً بينما بيعت 3 مكيفات بمبلغ 1300 ريال، ويجري البحث عن بقية المتهمين.