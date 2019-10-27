الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«ترامب» يؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش «البغدادي»

«ترامب» يؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش «البغدادي»

قيادة التحالف: إعادة تموضع القوات في عدن بقيادة المملكة

قيادة التحالف: إعادة تموضع القوات في عدن بقيادة المملكة

طريقة جديدة لنقل ملكية السيارات.. عبر «أبشر» وبدون الرجوع للمعارض

طريقة جديدة لنقل ملكية السيارات.. عبر «أبشر» وبدون الرجوع للمعارض

«قياس» يكشف عن موعد إعلان نتائج اختبار القدرات

«قياس» يكشف عن موعد إعلان نتائج اختبار القدرات

مفاجأة في واقعة سرقة 20 مكيفاً من إحدى مدارس البنات بمكة

مفاجأة في واقعة سرقة 20 مكيفاً من إحدى مدارس البنات بمكة
0

تواصل- فريق التحرير:

توصل أفراد البحث الجنائي بمركز شرطة القرارة في العاصمة المقدسة إلى سارقي 20 مكيفاً من مستودع مدرسة ثانوية للبنات بالحي، رغم الغموض الذي يلف عملية السرقة وغياب المعطيات الأولية بالموقع، إذ تبين أن سائق قائدة المدرسة سهل للجناة السرقة.

ووفقاً لـ «مكة»، فإن مركز الشرطة التابع لنطاق المدرسة الواقعة في حي الششة استقبل بلاغا من حارس المدرسة عن سرقة مكيفات خلال العطلة الأسبوعية لكن دون معرفة وقت السرقة، الأمر الذي زاد من صعوبة عمليات البحث، ولكن مهارة أفراد البحث مكنتهم من وضع يدهم على أحد الخيوط من خلال كاميرا مراقبة موجودة في الحي، وبعد الرصد والمتابعة جرى تحديد إحدى المركبات التي لم تظهر الكاميرات بياناتها لضعف أداء المسجل إلا أنه بجمع البيانات والمعلومات جرى تحديد أحد مراكز التبريد والتكييف بحي جرول، حيث قبض على مقيم اعترف بأن شخصين من بني جلدته ساعداه في نقل المكيفات، بينما من سهل لهما عملية السرقة سائق قائدة المدرسة.

وأشارت المعلومات إلى أنه جرى الاتفاق بين السارق والسائق على مبلغ 3000 ريال يستلمها بعد العملية، حيث عثر في المحل على 17 مكيفاً بينما بيعت 3 مكيفات بمبلغ 1300 ريال، ويجري البحث عن بقية المتهمين.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

عقوبة رادعة لعصابة سرقت أموالاً ومجوهرات بمليون ريال في جدة

عقوبة رادعة لعصابة سرقت أموالاً ومجوهرات بمليون ريال في جدة

حادث اصطدام على طريق «جدة- مكة القديم».. والأهالي يطالبون بالتقاطع الآمن

حادث اصطدام على طريق «جدة- مكة القديم».. والأهالي يطالبون بالتقاطع الآمن

حملة أمنية بمكة تُسفر عن ضبط العشرات من المخالفين للإقامة (صور)

حملة أمنية بمكة تُسفر عن ضبط العشرات من المخالفين للإقامة (صور)

«الأرصاد» تُنبّه سكان مكة: رياح نشطة وأمطار رعدية حتى هذا التوقيت

«الأرصاد» تُنبّه سكان مكة: رياح نشطة وأمطار رعدية حتى هذا التوقيت

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

خير سفراء لخير رسالة
مقالات

خير سفراء لخير رسالة

المزيد
إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر

المزيد
إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي
انفوجرافيك

إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي

المزيد
إنفوجراف.. 8 مزايا للإيجار التمويلي للعقارات
انفوجرافيك

إنفوجراف.. 8 مزايا للإيجار التمويلي للعقارات

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>