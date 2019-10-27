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فتح باب القبول للدورات العسكرية بالأمن العام على رتبة جندي.. تعرّف على الشروط

فتح باب القبول للدورات العسكرية بالأمن العام على رتبة جندي.. تعرّف على الشروط
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تواصل – الرياض:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم الأحد، عن فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية بالأمن العام  على رتبة (جندي) للتعيين عليها بعد التخرُّج في مختلف مناطق المملكة.

وأشارت الإدارة إلى أنَّه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد، 1441/02/28هـ، الساعة العاشرة صباحًا، وحتى يوم الخميس 1441/3/03هـ الساعة العاشرة صباحًا، موضحة الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين على النحو الآتي:

– أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة، وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم.

– أن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

– أن ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

– أن يجتاز المتقدم إجراءات واختبارات القبول كافة.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

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