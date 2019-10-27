«الحصيني» يتوقع تأثير إعصار «كيار» على أجواء المملكة

تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تتأثر أجواء المملكة جراء إعصار (كيار) بطريقة غير مباشرة، وذلك بدفع كميات جيدة من الرطوبة نواحي جنوب وغرب ووسط وشرق وشمال المملكة.

ونشر الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو، يوضح قوة إعصار كيار العملاق من الدرجة الرابعة.

يشار إلى أن إعصار «كيار»، مسمى يطلق على الحالة المدارية في بحر العرب بعد تطورها رسمياً إلى مستوى عاصفة مدارية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أكدت استمرار هطول الأمطار الرعدية، التي تصحبها رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية في عددٍ من مناطق المملكة.