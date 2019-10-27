هل خفضت الأراضي المجانية تكاليف بناء الوحدات السكنية؟.. توضيح من مختصين

تواصل – الرياض:

قال خبراء عقار: إن خيار منح الأراضي المجانية الذي تتيحه وزارة الإسكان من خلال خيارات برنامج «سكني» للأسر المستفيدة ضمن قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ساهم في خفض تكاليف بناء المساكن.

وأشاد الخبراء وفقاً لـ”عكاظ”، بخطوة دعم بعض المخططات عبر تقديم قروض تمويلية تساعد في تسريع وتيرة البناء وزيادة نسب التملك، مما يسهم في تشجيع البناء والتملك في المحافظات الصغيرة والمتوسطة.

وقال رئيس لجنة المكاتب الهندسية بغرفة تجارة وصناعة جـدة المهندس الدكتور حسين آل مشيط – وفقا لـ«عكاظ» – إن خيار الأرض المجانية المطورة له انعكاسات إيجابية اقتصادياً واجتماعياً واسعة، إذ إن توزيع المخططات في محافظات عدة مع تخصيص مواقع للمرافق الحكومية والمسطحات الخضراء مؤشر إيجابي للغاية يُمكن المواطن من بناء سكنه بالنمط والطريقة التي يحلم بها، وفق حاجاته وذوقه المعماري والمواد التي يرغب في استعمالها، لافتا إلى أن ذلك يخلق التنوع في نمط وعمارة المساكن، مشيراً إلى أن توفير المرافق والبنى التحتية لتلك المخططات يجعل منها تكويناً بيئياً مريحاً للعيش.

وأشار آل مشيط إلى أن ضخ الأراضي المجانية سيسهم في استقرار أسعار الأراضي السكنية وخفض قيمتها، مبينا أن المخططات التي تقع داخل المدن ذات أهمية بالغة لتحقيق أعلى جوانب الفائدة الاجتماعية.

وتطرق آل مشيط إلى القيمة السوقية للأراضي المجانية التي تم توزيعها أخيرا، إذ أكد أن سعر المتر في المخططات الواقعة داخل النطاق العمراني في المدن الرئيسية، مثل الرياض، جدة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، يراوح بين 700-900 ريال، معتبراً أن مساحة 500م2 لقطعة الأرض مناسبة جداً.

من جهته، قال المختص العقاري فيصل بن غالب لـ«عكاظ» إن الخيارات السكنية التي أتاحها برنامج «سكني» خلقت موازنة للسوق العقارية، مشيرا إلى أن خيار الأرض المطورة التي تقدمها الوزارة لمستفيديها بشكلٍ مجاني سيكون له تأثير إيجابي من حيث زيادة المعروض وتوفير العرض مما سيؤدي لاستقرار الأسعار في ظل الطلب المتنامي على التطوير العقاري لبناء وحدات سكنية جاهزة.

وأشاد غالب بالضمانات المقدمة من الوزارة عبر تخصيص مخططات مكتملة الخدمات، مؤكدا أنها خطوة مهمة، مطالباً الوزارة بتوحيد جهودها مع الوزارات المعنية لتسريع وتيرة العمل، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي لنمو عمراني متسارع سيتطلب حينها زيادة في قروض البناء مما يفتح نافذة جديدة للتملك، معتبرا أن مساحة الأراضي المجانية ما بين 400 إلى 500 متر مربع مناسبة جدا للمستفيد.