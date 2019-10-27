تركي الفيصل يرد على مشرّعي الكونجرس: أوقفوا هجومكم على المملكة  

تواصل- فريق التحرير:

انتقد رئيس الاستخبارات الأسبق الأمير تركي الفيصل، مشرّعي الكونجرس الأمريكي، واصفاً ما يقومون به بـ”الرعب والازدراء” الذي يعبّرون عنه تجاه المملكة، مشيراً إلى أن النواب غير قادرين على أداء واجباتهم لمعالجة “قضايا العنصرية وعدم المساواة العرقية” وإصلاح قوانين ملكية الأسلحة.

وطالَبَ الفيصل المشرّعين الأمريكيين بـ”الترجل عن جواد الأخلاق العالية”، ووقف هجماتهم على المملكة.

وذكرت مجلة “تايم” الأمريكية، أن الفيصل انتقد كذلك وسائل الإعلام الأمريكية خلال المؤتمر الـ28 للمجلس الوطني للعلاقات العربية- الأمريكية في واشنطن، وقال: “معظم وسائل الإعلام الأمريكية لديها رؤية متناقضة باستمرار تجاه المملكة العربية السعودية، وهي تصور الأحداث السلبية في المملكة على أنها هي القاعدة”.

وتابع: “كم من قادة الكونجرس تفضّل بزيارة للمملكة؟ إذا قاموا بزيارة للرياض فقد يتعلمون شيئًا عن الرعاية الصحية الشاملة، التي قدّمتها المملكة لمواطنيها منذ إنشائها، أو قد يحصلون على نظرة ثاقبة لنظامنا التعليمي المتطور”.