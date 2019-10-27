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مُشادة كلامية بين زوجين تؤخر إقلاع طائرة متجهة من الفلبين إلى جدة

مُشادة كلامية بين زوجين تؤخر إقلاع طائرة متجهة من الفلبين إلى جدة
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تواصل – فريق التحرير:

تسببت مُشادة كلامية قوية بين زوجين على رحلة السعودية “SV871” من الفلبين إلى المملكة، في تأخير الرحلة عن موعدها المحدد.

ونقلت صحيفة “مانيلا تايمز” عن سلطات مطار مانيلا في وقت متأخر من يوم أمس السبت في بيان، أن رحلة الخطوط الجوية السعودية المتجهة إلى جدة، يوم الجمعة، شهدت تأخيرًا لمدة نصف ساعة عن موعد إقلاعها بسبب مشادة كلامية قوية بين زوجين، مما اضطر طاقم الرحلة إلى تدخل لإنهاء الخلاف من أجل سلامة الركاب.

وتابع البيان أن المسافرين كانوا يخشون أن تتحول المشادة الكلامية إلى مشاجرة بالأيدي أو يصبح فيها أذى جسدي، مشيرة إلى أنه كذلك تم استدعاء الطاقم الطبي بعد أن شعرت الزوجة بضيق تنفس وألم في الصدر.

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