مشروب بـ«ريال» في البقالات يقي من خطر الإصابة بـ«سرطان الرئة»

تواصل – وكالات:
أثبتت دراسة جديدة، أجرتها جامعة Vanderbilt بولاية تينيسي الأمريكية، شملت أكثر من 1.4 مليون شخص من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، أن تناول كوب من اللبن (الزبادي) يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة.
وأظهرت الدراسة وفقًا لـ”ديلى ميل”، أن الذين يتناولون وجبة يومية من اللبن، انخفضت الإصابة لديهم 20%، فيما ارتفعت النسبة إلى 30% لمن يتبعون نظاما غذائيا غنيا بالألياف، بجانب وجبة لبن يومية.
ولفتت الدراسات إلى أن بعض أنواع البكتيريا الحية الموجودة في اللبن (بروبيوتيك)، لها خصائص مضادة للالتهابات ومقاومة للسرطان.