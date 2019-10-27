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مشروب بـ«ريال» في البقالات يقي من خطر الإصابة بـ«سرطان الرئة»

مشروب بـ«ريال» في البقالات يقي من خطر الإصابة بـ«سرطان الرئة»
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تواصل – وكالات:

أثبتت دراسة جديدة، أجرتها جامعة‎ Vanderbilt ‎بولاية تينيسي ‏الأمريكية، شملت أكثر من 1.4 مليون شخص من الولايات ‏المتحدة وأوروبا وآسيا،‎ أن تناول كوب من اللبن (الزبادي) ‏يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة‎.‎

وأظهرت الدراسة وفقًا لـ”ديلى ميل”، أن الذين يتناولون وجبة يومية من اللبن، انخفضت الإصابة ‏لديهم 20%، فيما ارتفعت النسبة إلى 30% لمن يتبعون نظاما ‏غذائيا غنيا بالألياف، بجانب وجبة لبن يومية.‏

ولفتت الدراسات إلى أن بعض أنواع البكتيريا الحية الموجودة في ‏اللبن (بروبيوتيك)، لها خصائص مضادة للالتهابات ومقاومة ‏للسرطان‎.‎

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