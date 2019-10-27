أسير حوثي: نادم على الالتحاق بالميلشيا.. وهذه رسالتي للشعب اليمني (فيديو)

تواصل – وكالات:

وثق مقطع فيديو نشره الجيش اليمني اعترافات أسير قُبض عليه مع عدد من عناصر الميليشيات الحوثية في الجبهة الساحلية بمحافظة حجة.

وقال الأسير إنه انضم للحوثيين بعدما غرر به مع مجموعة من أبناء القبائل، حيث نقلوه في البداية إلى صنعاء لارتياد ما يسمى بالدورات الثقافية، ثم التحق بالمقاتلين الحوثيين بعد تدريبه مؤكداً أن الأسير أن الحوثيين لم يستطيعوا التقدم في جبهة الساحل وكان الجيش الوطني يصد كل محاولة هجوم ويخلّف عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.

وأبدى الأسير ندمه على الالتحاق بميليشيا الحوثي، واصفاً قادتهم بالجبناء ،إذ يبقون دائما في الصفوف الخلفية وينسحبون عند أول تهديد.

ودعا الأسير أبناء الشعب اليمني إلى الالتحاق بالجيش الوطني الذي يدافع عن كرامة اليمنيين وحريتهم، وعدم الانخداع بالدعاية الحوثية التي لن تقودهم إلا إلى الموت أو الأسر.