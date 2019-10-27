الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

طريقة جديدة لنقل ملكية السيارات.. عبر «أبشر» وبدون الرجوع للمعارض

طريقة جديدة لنقل ملكية السيارات.. عبر «أبشر» وبدون الرجوع للمعارض

«قياس» يكشف عن موعد إعلان نتائج اختبار القدرات

«قياس» يكشف عن موعد إعلان نتائج اختبار القدرات

«آل الشيخ» يكشف خطة «التعليم» بشأن تطوير المناهج والاستثمار الأجنبي (فيديو)

«آل الشيخ» يكشف خطة «التعليم» بشأن تطوير المناهج والاستثمار الأجنبي (فيديو)

تفاصيل جديدة عن تأشيرة «مضيف».. هذه مدتها وتكلفتها

تفاصيل جديدة عن تأشيرة «مضيف».. هذه مدتها وتكلفتها

توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية ورياح نشطة على 10 مناطق

توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية ورياح نشطة على 10 مناطق
0

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم،تبوك ،الشرقية) فيما تتكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق(جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 7 مناطق

توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 7 مناطق

تعرّف على خريطة الأمطار المتوقعة اليوم الجمعة على مناطق المملكة

تعرّف على خريطة الأمطار المتوقعة اليوم الجمعة على مناطق المملكة

تنبيه متقدم.. أمطار غزيرة وغبار يحجب الرؤية على منطقة المدينة

تنبيه متقدم.. أمطار غزيرة وغبار يحجب الرؤية على منطقة المدينة

«الأرصاد» تكشف عن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم على مناطق المملكة

«الأرصاد» تكشف عن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم على مناطق المملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر

المزيد
إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي
انفوجرافيك

إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي

المزيد
إنفوجراف.. 8 مزايا للإيجار التمويلي للعقارات
انفوجرافيك

إنفوجراف.. 8 مزايا للإيجار التمويلي للعقارات

المزيد
فكر أم كفر؟
تدوينات حرة

فكر أم كفر؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>