بعد حادثة شاحن الجوال.. إرشادات مهمة من الدفاع المدني عن التوصيلات الكهربائية

تواصل – تبوك:

تمكن “الدفاع المدني” بمنطقة تبوك من إخماد حريق اشتعل في الدور الثاني بأحد المنازل، وأنقذ خمسة محتجزين (امرأتين و3 أطفال)، وهم بصحة جيدة، واتضح أن السبب يعود إلى تماس كهربائي بشاحن جوال.

ونَشر الدفاع المدني، على إثر ذلك؛ عددا من الإرشادات تتعلق بالتوصيلات والتمديدات الكهربائية، يجب مراعاتها من أجل سلامتك، ومنها تجنب شراء الأدوات الكهربائية الرديئة، وعدم استخدامها بالقرب من المياه.

وأضاف أنه يجب أيضا تجنب زيادة الأحمال على التوصيلات الكهربائية، وعدم مد التوصيلة الكهربائية أو الأسلاك تحت فراش النوم.