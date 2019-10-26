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بالفيديو.. خدمة ذاتية جديدة من «العدل» لإصدار الوكالة الشرعية

بالفيديو.. خدمة ذاتية جديدة من «العدل» لإصدار الوكالة الشرعية
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تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة العدل عن إتاحة خدمة جديدة ضمن الخدمات التي دشنتها مؤخرا، وهي إصدار الوكالة الشرعية إلكترونياً عبر الاتصال المرئي بجهاز الخدمة، والتحدث مع أحد كُتاب العدل.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة الذاتية الجديدة، كما ظهر في مقطع بثه الإعلامي فيصل العبدالكريم، في عمل وكالة دون مراجعة كتابة العدل، وذلك بالتحدث مرئيا مع كاتب العدل عبر الجهاز الذاتي وإعطائه البيانات ثم إدخال البصمة للتأكد من هوية الموكل.

وأشارت إلى أنه بمتابعة الخطوات تصل رسالة تأكيد بالانتهاء من إصدار الوكالة برقمها وتاريخها، في دقائق معدودة، لتنضم للخدمات الإلكترونية التي أنجزتها “العدل” مؤخرا لخدمة المستفيدين.

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