وزير الصحة: امرأة متوفاه تنقذ حياة 7 أشخاص.. في عمل استمر 24 ساعة

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الصحة، توفيق الربيعة، إن أعضاء امرأة متوفاة، تسببت في إنقاذ سبعة أشخاص، موضحًا أنه تم نقل أعضاء المريضة المتوفاة دماغيًّا وبنجاح إلى المرضى السبعة.

وأوضح “الربيعة” في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه تم تقسيم الكبد إلى جزئين وزراعتها لمريضين، ثم زراعة كلى وبنكرياس لمريض، وفصل الرئتين لمريضين.

وأضاف أنه تم كذلك زراعة القلب لمريض، وزراعة الكلية الأخرى لمريض آخر، موضحا أن ذلك تم فجر اليوم في عمل متواصل لـ 24 ساعة.

وأشار إلى أن جميع العمليات أجراها أطباء سعوديون، وتمت عمليات الزراعة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وشكر وزير الصحة أهل المريضة لتبرعهم بأعضائها، منوها بأن التبرع بالأعضاء يساهم في إنقاذ حياة الكثيرين، وأن مئات الأشخاص يموتون سنوياً بسبب عدم توفر الأعضاء.