تأثير خطير لزيادة الملح في الطعام

تواصل – وكالات:

اقترحت نتائج دراسة جديدة وجود صلة بين زيادة ملح الطعام ومخاطر الإصابة بالخرف، بعدما تبين أن الإفراط في تناول الصوديوم الموجود بالملح يزيد نسبة بروتين يُسمّى “تاو” وهو مادة تعتبر زيادتها المفرطة من علامات الخرف.

وتشير نتائج هذه الدراسة إلى ارتفاع مستوى هذا البروتين كعامل أكثر أهمية من بطء تدفق الدم في تراجع القدرات المعرفية.