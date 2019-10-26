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تأثير خطير لزيادة الملح في الطعام

تأثير خطير لزيادة الملح في الطعام
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تواصل – وكالات:

اقترحت نتائج دراسة جديدة وجود صلة بين زيادة ملح الطعام ومخاطر الإصابة بالخرف، بعدما تبين أن الإفراط في تناول الصوديوم الموجود بالملح يزيد نسبة بروتين يُسمّى “تاو” وهو مادة تعتبر زيادتها المفرطة من علامات الخرف.

وتشير نتائج هذه الدراسة إلى ارتفاع مستوى هذا البروتين كعامل أكثر أهمية من بطء تدفق الدم في تراجع القدرات المعرفية.

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية “نيتشر نيوروساينس ترستد سورس”. وأجرى فريق البحث من مركز ويل كورنيل بنيويورك تجارب على الفئران أثبتت أن زيادة مستوى بروتين “تاو” التي تحدث مع تناول الكثير من ملح الطعام هي سبب تراجع قدرات الدماغ وليس بطء تدفق الدم إلى خلايا الذاكرة.
ودعت توصيات الدراسة إلى مراقبة مستويات ملح الطعام في النظام الغذائي عند وجود أعراض لزيادة مخاطر الإصابة بالخرف.
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