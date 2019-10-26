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«استئناف الرياض» تؤيد حكم «مساهمة ربوع مكة».. إثبات أحقية 2700 مساهم

«استئناف الرياض» تؤيد حكم «مساهمة ربوع مكة».. إثبات أحقية 2700 مساهم
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تواصل- الرياض:

أنهت محكمة الاستئناف بالرياض آخر مداولات  قضية مساهمة “ربوع مكة”، حيث قضت بثبوت بيع المشتري للأرض وأثبتت أحقية 2700 مساهم.
وتفصيلا أيدت الاستئناف، الحكم الصادر عن دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض، بشأن مساهمة “ربوع مكة” الواقعة بحي العكيشية جنوب مكة المكرمة، والبالغة مساحتها 3.6 مليون متر مربع، حيث قضى الحكم بثبوت بيع المشتري لهذه الأرض.
ويعيد هذا الحكم باقي حقوق المساهمين في الأرض والبالغ عددهم ما يقارب الـ2700 مساهم، إذ تعد “ربوع مكة” من المساهمات المتعثرة منذ نحو 18 عامًا.
يشار إلى أن أرض مساهمة ربوع مكة كانت محل نزاع بين طرفي النزاع وأثبتت الدائرة البيع لأحدهما، وقررت تعزير من ثبت لديها إدانته بكيدية دعواه.
وكانت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار قد قامت في عام 2013م، بتصفية مساهمة “ربوع مكة” بقيمة 1.4 مليار ريال.
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