تنبيهات بأمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من المناطق

تواصل- الرياض:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحذيرا من تقلبات جوية تستمر في بعض مناطق المملكة حتى مساء اليوم (السبت)، تتمثل في هطول أمطار رعدية وهبوب رياح نشطة، داعيةً المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر.

وأوضحت “الأرصاد” أن رياحا نشطة مثيرة للأتربة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، على محافظات منطقة الرياض، اعتباراً من 11 صباح اليوم وحتى الثامنة مساءً، كما نبهت إلى سحب رعدية ممطرة على كلٍّ من (الدوادمي، الزلفي، الغاط، المجمعة، شقراء، عفيف) تستمر حتى 10 مساءً.

ونبهت إلى استمرار هطول أمطار رعدية تُصحب بنشاط للرياح السطحية وتتسبب في تدني الرؤية الأفقية، على محافظات (الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موفق) في منطقة حائل، حيث تستمر الحالة حتى 11 مساءً.

كما حذرت الأرصاد من نشاط للرياح السطحية تُصحب بالأتربة والغبار وتتسبب في تدني مدى الرؤية على محافظات (بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة) في منطقة نجران، ومحافظتي (بيشة، تثليث) في منطقة عسير، تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.

وأشارت الهيئة عبر النظام الآلي للإنذار المبكر، إلى أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة تتسبب في تدني مدى الرؤية على محافظات منطقتي عسير وجازان، تستمر حتى الثامنة مساءً.