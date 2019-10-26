«الأرصاد»: العاصفة «كيار» تطوّرت إلى إعصار من الدرجة الأولى

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قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تعليق عن الحالة المدارية “كيار” في بحر العرب؛ إنه من خلال المتابعة المستمرة للمختصين في قطاع الأرصاد لمستجدات الحالة وتحليل خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية؛ تبين أن الحالة تطورت من “عاصفة مدارية” إلى “إعصار مداري من الدرجة الأولى”.

وأوضحت “الأرصاد” أن موقع الإعصار عند خط عرض 16.6 درجة شمالاً وخط طول 70.0 درجة شرقًا، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه بـ”70-75″ عقدة- “125-135” كم/ ساعة.

وأضافت: يتحرك الإعصار باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب، وتشير التوقعات إلى تطور الحالة خلال الـ24 ساعة القادمة داخل بحر العرب دون أي تأثير مباشر على أجواء المملكة.

وأكدت “الأرصاد” أنها مستمرة في مراقبة الحالة، وستقوم بإصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث أي مستجدات.