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توجيهات بعفو شامل عن المرابطين المدعى عليهم.. عدا هذه القضايا

توجيهات بعفو شامل عن المرابطين المدعى عليهم.. عدا هذه القضايا
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تواصل – الرياض:

قالت مصادر إن هناك توجيهات صدرت بالعفو عن المدعى عليهم من المرابطين على الحد الجنوبي، والمشاركين في الداخل اليمني والمشاركين من القوات الجوية والبحرية ومراكز العمليات المرتبطة بالقوات المشتركة، على أن يكون العفو شاملا لجميع الجرائم التي وقعت قبل صدور العفو.

واستثنت التوجيهات من هذا العفو؛ الحدود الشرعية، والجرائم التي تمس أمن الوطن، والجرائم المتعلقة بالحق الخاص، والجرائم الكبيرة التي لا يجوز فيها الإفراج عن المتهم. وأصدرت النيابة العامة توجيهات لكافة الفروع والدوائر بضرورة اعتماد التوجيه.

يشار إلى أن هيئة الخبراء درست الموضوع بناء على ما يرد إلى المحاكم الجزائية من النيابة العامة من دعاوی للمدعي العام ضد المدعى عليهم من الجنود المرابطين على الحد الجنوبي، والحكم فيما يتطلب حضورهم.

ودرست الهيئة الموضوع، وأعدت بشأنه المحضر الذي صدر بشأنه التوجيهات، وأوصى أعضاء هيئة الخبراء بالعفو عن المدعى عليهم من المرابطين على الحد الجنوبي، والمشاركين في الداخل اليمني والمشاركين من القوات الجوية والبحرية ومراكز العمليات المرتبطة بالقوات المشتركة. حسب “عكاظ”

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