حالات لا يغطيها التأمين الشامل للسيارات.. تعرف عليها

وقال محمد الشهري – المختص في التأمين – إن من الحالات التي تفقد الشخص حقه في التأمين وقوع الحوادِث والسرقات بسبب الإهمال الشديد، مبيناً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن من أمثلة ذلك سرقة السيارة بسبب تركها في وضع التشغيل في عرض الطريق.

وأضاف أن التأمين الشامل لا يغطي الحوادِث المرورية التي يكون مرتكبها واقعاً تحت تأثير الكحول، كما لا تتم الاستفادة من التأمين في حال تعمد إتلاف السيارة بالحرق أو من خلال اصطناع حادِثة مرورية ملفقة.

وأشار إلى أن التأمين لا يشمل الحوادِث التي تقع نتيجة للحمولة الزائدة على المركبة، أو في حال استخدام السيارة في أعمال غير مصرح بها مثل “التفحيط”، وغير ذلك.