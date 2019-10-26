تعميم من وزارة الصحة بشأن العاملين بأقسام التعقيم في المستشفيات

تواصل – الرياض:

أصدرت وزارة الصحة تعميماً، تُشدد فيه على منع تكليف أو نقل أي عامل في أقسام التعقيم الطبي إلى عمل آخر لا يتوافق مع مهامّ عمله الأساسي.

وكشفت مصادر عن أن وزارة الصحة أصدرت التعميم بسبب النقص الشديد في الكوادر الوظيفية للعاملين في التعقيم من الجنسين، موضحة أن هذه الخطوة جاءت إثر قيام بعض مديري المناطق الصحية بنقل وتكاليف موظفي التعقيم إلى أقسام أخرى، لا تتناسب مع طبيعة عملهم.

وبينت المصادر أن وزارة الصحة – ممثلة في قسم مكافحة العدوى بالمنشآت- بادر بالتعميم لمديري الصحة في المناطق بمنع نقل وتكليف موظفي التعقيم.

وألزمت الوزارة أيضًا رؤساء التجمعات الصحية بالمناطق بهذه الخطوة، بعدما لوحظ نقل وتكليف العاملين ممن تم تدريبهم في مجال التعقيم، كما يشمل ذلك أقسام التعقيم المركزية في المستشفيات ومجمعات الأسنان، حيث أصبح نقلهم أو تكليفهم بموجب التعميم الجديد مخالفًا.