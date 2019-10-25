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«الكونجرس» يحذر من خطورة تطبيق «تيك توك» على الأمن القومي

«الكونجرس» يحذر من خطورة تطبيق «تيك توك» على الأمن القومي
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تواصل – وكالات:

طالب عضوان بارزان في الكونجرس الأمريكي، مسؤولي المخابرات في الولايات المتحدة، بتحديد ما إذا كان تطبيق “تيك توك” الصيني يشكل خطرا على الأمن القومي للبلاد.

هذه المطالب تم توجيهها من قبل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، شاك شومر، وعضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، توم كوتون.

وتوجه عضوا مجلس الشيوخ، إلى القائم بأعمال رئيس المخابرات الوطنية، جوزيف ماغيري، واستفسرا عن طريقة جمع التطبيق للبيانات وما إذا كان التطبيق خاضعا لقواعد الرقابة المفروضة من الحكومية الصينية، بحسب ما نقلت صحيفة “واشنطن بوست”.

ويتيح التطبيق المملوك من شركة صينية، لمستخدميه أن ينشئوا ويشاهدوا مقاطع فيديو للتسلية، وتحظى المنصة الرقمية بشعبية واسعة وسط المراهقين والشباب في العالم.

وكتب المشرعان الأمريكيان “في ظل تنزيل هذا التطبيق لمئة مليون مرة في الولايات المتحدة لوحدها، يمكن لتيك توك أن يشكل تهديدا استخباراتيا، ولذلك، لا يمكن أن نتجاهل المسألة”، مضيفا “بالنظر إلى هذه المخاوف، نطلب من المخابرات أن تجري تقديرا للمخاطر التي يمكن أن تلحق بالأمن القومي للبلاد من جراء تطبيق تيك توك أو المنصات الأخرى التي تتخذ من الصين مقرا لها، وتعمل في الولايات المتحدة، وذلك، لأجل إحاطة الكونجرس علما بالنتائج المتوصل إليها في وقت لاحق”.

وفي رد على هذه الرسالة، بادر مسؤولو تطبيق “تيك توك” إلى تأكيد استقلاليتهم عن الحكومة الصينية، وقالت الشركة إنها تقوم بتخزين بيانات المستخدمين الأمريكيين داخل الولايات المتحدة.

وأضافت الشركة أن بيانات المستخدمين الأمريكيين لا تخضع لأي قوانين صينية، وأكدت أنه لم يسبق للحكومة الصينية أن طالبتها بإزالة أي محتوى “وفي حال طلبوا منا ذلك، لن نفعل أبدا”.

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