زعيم ميليشيا «حزب الله» يهدد المتظاهرين ويلوح بـ«حرب أهلية» في لبنان

تواصل – وكالات:

في تهديد جديد للبنانيين، وتحد لإرادة الشعب اللبناني، ظهر زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله مهددًا المتظاهرين وملوحًا بحرب أهلية في لبنان.

وقال نصر الله، اليوم الجمعة، إن المظاهرات التي تجتاح أنحاء لبنان قد تؤدي إلى “حرب أهلية” محتملة، رافضا دعوات متصاعدة مطالبة باستقالة الحكومة والرئيس.

وأضاف، في كلمة متلفزة “لا نقبل الذهاب إلى الفراغ، لا نقبل إسقاط العهد، ولا نؤيد استقالة الحكومة، ولا نقبل الآن بانتخابات نيابية مبكرة”، رافضا مطالب المتظاهرين المندّدين بكل الطبقة السياسية والمطالبين باستقالة الحكومة وتغيير البرلمان.

وتابع: “أخشى أن يكون هناك من يريد أن يقود لبنان إلى حرب أهلية”. واعتبر نصر الله أن ميليشيات حزب الله هي “الطرف الأقوى” في لبنان، مضيفا أن “أي حل يجب أن يقوم على قاعدة عدم الوقوع في الفراغ في مؤسسات الدولة، لأن هذا خطير جدا، الفراغ اذا حصل وكما البعض ينادي، سيؤدي في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب والمأزوم…. في ظل التوترات السياسية في البلد والإقليم إلى الفوضى والانهيار”.

يأتي ذلك في وقت تجوب فيه مواكب لأنصار حزب الله الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينتي صور والنبطية بعد كلمة نصر الله.