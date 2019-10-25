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«بلومبيرج» تكشف عن عزم «أرامكو» منح حوافز للمستثمرين

«بلومبيرج» تكشف عن عزم «أرامكو» منح حوافز للمستثمرين
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تواصل – فريق التحرير :

ذكرت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية، في تقرير لها نشرته أمس الخميس، أن شركة “أرامكو السعودية” تدرس منح مشتري أسهمها حوافز لتشجيعهم على الاحتفاظ بأسهمهم، وذلك بهدف تجنب حدوث موجة بيع بعد إتمام عملية الطرح التي تُعدّ أكبر عملية من نوعها في التاريخ.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، إن الحوافز التي تدرسها “أرامكو” يمكن أن تشمل تقديم أسهم مجانية لمشتري أسهم التجزئة الذين يحتفظون بأسهمهم لمدة ستة أشهر.

وأشارت المصادر إلى أن الخيارات، التي تمّ بحثها، تتضمن إمكانية تقديم أسهم مجانية إلى مشترى التجزئة، الذين يحتفظون بممتلكاتهم لمدة ستة أشهر، في ظل تطلع الشركة إلى الحد من تقلبات السوق بعد التداول.

وتسعى “أرامكو” إلى التأكّد من أن سعر سهمها لن يتأثر بالمبيعات الفورية من المستثمرين الأفراد، ولفتت مصادر “بلومبيرج” إلى خيار آخر جرى بحثه، وهو تقديم تخصيص مناسب من الأسهم للشركات المستثمرة على المدى الطويل، مؤكدة أن ما يجرى حتى الآن مجرد مناقشات.

يذكر أن شركة “أرامكو السعودية” أكّدت مسبقاً، عبر بيان نشرته وكالات عدة، أنّ طرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام يعتمد في توقيته على “وضع السوق”، وذلك بعدما تحدّثت مصادر عن قيام “أرامكو” بتأجيل هذا الطرح الأولي مرة جديدة.

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