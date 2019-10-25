«متحدث العمل» يكشف حقيقة إعلان توظيف مواطنين برواتب 8 آلاف ريال

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علق المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، على ما تم تداوله بشأن ادعاء موقع إلكتروني بفتح بوابة التقديم على وظائف حكومية وقطاع خاص برواتب تتجاوز 8000 ريال، مؤكدًا أنه “غير معتمد أو مصرح من قبل الوزارة”.

وقال “أبا الخيل”: إن “هذا الموقع لا يتبع للوزارة، ولا لمنظومة العمل والتنمية الاجتماعية، وهو غير معتمد، وغير مصرح من قبل الوزارة”.

ونفى متحدث وزارة العمل خالد أبا الخيل، صلة الوزارة بهذا المركز الذي يدعي توظيف المواطنين من الجنسين بالقطاع الحكومي والخاص برواتب وحوافز مجزية.