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خرجت ولم تعد.. اختفاء طفلة مريضة نفسياً في جدة

خرجت ولم تعد.. اختفاء طفلة مريضة نفسياً في جدة
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تواصل – فريق التحرير:

تكثف الأجهزة الأمنية عمليات البحث عن الطفلة فاطمة مبارك، حيث خرجت من منزل ذويها بحي الأجواد بمحافظة جدة قبل أسبوعين ولم تعد حتى الآن.

وقالت والدة الطفلة “فاطمة”، إنهم تقدموا ببلاغ عن فقدانها بمركز شرطة السامر، وقاموا بالبحث في جميع المراكز والمستشفيات، ولم يتم العثور عليها حتى الآن.

وأضافت أن ابنتها تعاني من مرض نفسي، وخرجت قبل أسبوعين من منزلنا بحي الأجواد في الساعة السابعة صباحًا، ولم يعثر لها على أي أثر.

وناشدت والدتها من يعرف أي معلومة عن ابنتها فاطمة، مراجعة أقرب مركز شرطة، أو الاتصال بالرقمين (0535481292 / 0561312418).

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