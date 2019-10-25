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«الأمر بالمعروف» تنقذ حافلة طالبات علقت بطريق الطائف

«الأمر بالمعروف» تنقذ حافلة طالبات علقت بطريق الطائف
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت دورية تابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمركز هيئة البشائر، شمالي منطقة عسير، من إنقاذ حافلة مدرسية تقل طالبات في المرحلة الابتدائية علقت بجانب الطريق السريع “الطائف – أبها”.

وذكرت مصادر أنه أثناء تنفيذ الدوريات الرسمية المعتادة في نطاق عمل المركز شاهد أعضاء الهيئة حافلة نقل طالبات عالقة في أحد الطرق الرئيسية حينما كانت خارجة من الطريق العام الرئيسي “أبها-الطائف” إلى طريق فرعي، حيث يوجد ارتفاع في الطريق الفرعي ما تسبب في احتكاك مؤخرة الحافلة بالأسفلت، ما أدى إلى توقف الحافلة بشكل عرضي بمنتصف الطريق وإغلاق الطريق الرئيسي.

وتسبب الخلل في دخول الطالبات في حالة خوف وذعر، فتوقف أعضاء الهيئة وقاموا بسحب الحافلة بدورية الهيئة باستخدام الدفع الرباعي وإخراجها من الطريق العام حتى زال الخطر، وواصلت الحافلة طريقها في إيصال الطالبات إلى منازلهن في أمان واطمئنان”.

بدوره، تقدّم سائق الحافلة وأهالي الطالبات بالشكر الجزيل لأعضاء الهيئة على إنقاذ الطالبات من الخطر.

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