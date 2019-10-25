قوات الأمن اللبنانية تعتقل عناصر من حزب الله بعد اشتباكات مع المتظاهرين

تواصل – فريق التحرير :

وقعت اشتباك اليوم الجمعة في ساحة الاعتصام الرئيسية في بيروت بين متظاهرين وموالين لحزب الله، تبعته اشتباكات بين الأمن اللبناني وعناصر حزب الله.

ووفقاً لموقع قناة “العربية” اخترق عدد من أنصار حزب الله صفوف المحتجين مرددين شعارات موالية لنصر الله، مما أدى إلي وقوع اشتباك بينهم وبين محتجين في ساحة رياض الصلح ببيروت، فتدخلت قوة من مكافحة الشغب لتفريق الطرفين، كما قامت قوات مكافحة الشغب بإقفال مداخل ساحة الشهداء في وسط بيروت.

واشتبك الأمن اللبناني مع مؤيدين لحزب الله في وسط بيروت واعتقل عدداً من مثيري التوتر، وسط استفزاز بعض العناصر للقوى الأمنية والمتظاهرين، وتشير الأنباء إلى وقوع إصابات في هذه الاشتباكات.

في سياق متصل، اعتدى موالون لحزب الله على وسائل الإعلام في ساحة الاعتصام وسط بيروت.