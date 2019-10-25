«الجهني» يتوقع تحول العاصفة «كيار» إلى إعصار واتجاهها نحو جزيرة العرب

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توقع زياد الجهني، الخبير في الطقس والمناخ، اليوم الجمعة، أن تتحول العاصفة المدارية كيار إلى إعصار وتتجه نحو جزيرة العرب.

وقال الجهني: “إن العاصفة المدارية كيار نضجت الآن ومن المتوقع أن تتحول إلى إعصار واتجاهها نحو جزيرة العرب”.

وكان أستاذ المناخ في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، قد توقع في وقت سابق، أن العاصفة المدارية كيار التي انطلقت من سواحل الهند ستتطور إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة في رحلتها صوب سلطنة عمان.

وقال المسند من المتوقع، أن تتطور العاصفة كيار إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة خلال رحلتها الطويلة في بحر العرب (من شرقه حيث السواحل الهندية إلى شمال غربه حيث السواحل العمانية) حوالي 1600كم، والتغيرات واردة جداً حيث الرحلة طويلة والعاصفة في ساعاتها الأولى.