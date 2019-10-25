الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«قياس» يكشف عن موعد إعلان نتائج اختبار القدرات

«قياس» يكشف عن موعد إعلان نتائج اختبار القدرات

«آل الشيخ» يكشف خطة «التعليم» بشأن تطوير المناهج والاستثمار الأجنبي (فيديو)

«آل الشيخ» يكشف خطة «التعليم» بشأن تطوير المناهج والاستثمار الأجنبي (فيديو)

تفاصيل جديدة عن تأشيرة «مضيف».. هذه مدتها وتكلفتها

تفاصيل جديدة عن تأشيرة «مضيف».. هذه مدتها وتكلفتها

بُشرى بشأن «تمويل الإسكان» لمن لا يملكون حسابات بنكية

بُشرى بشأن «تمويل الإسكان» لمن لا يملكون حسابات بنكية

«الجهني» يتوقع تحول العاصفة «كيار» إلى إعصار واتجاهها نحو جزيرة العرب

«الجهني» يتوقع تحول العاصفة «كيار» إلى إعصار واتجاهها نحو جزيرة العرب
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع زياد الجهني، الخبير في الطقس والمناخ، اليوم الجمعة، أن تتحول العاصفة المدارية كيار إلى إعصار وتتجه نحو جزيرة العرب.

وقال الجهني: “إن العاصفة المدارية كيار نضجت الآن ومن المتوقع أن تتحول إلى إعصار واتجاهها نحو جزيرة العرب”.

وكان أستاذ المناخ في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، قد توقع في وقت سابق، أن العاصفة المدارية كيار التي انطلقت من سواحل الهند ستتطور إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة في رحلتها صوب سلطنة عمان.

وقال المسند من المتوقع، أن تتطور العاصفة كيار إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة خلال رحلتها الطويلة في بحر العرب (من شرقه حيث السواحل الهندية إلى شمال غربه حيث السواحل العمانية) حوالي 1600كم، والتغيرات واردة جداً حيث الرحلة طويلة والعاصفة في ساعاتها الأولى.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إعصار قوي يضرب دالاس الأمريكية.. انقلاب سيارات وانقطاع الكهرباء وفرض حظر التجول

إعصار قوي يضرب دالاس الأمريكية.. انقلاب سيارات وانقطاع الكهرباء وفرض حظر التجول

شاهد.. إعصار قمعي نادر يتشكل في جازان

شاهد.. إعصار قمعي نادر يتشكل في جازان

الحصيني: حدث نادر.. امتداد السحب من جازان للمدينة في 24 ساعة

الحصيني: حدث نادر.. امتداد السحب من جازان للمدينة في 24 ساعة

«المسند»: إعصار من الدرجة الأولى يقترب من المملكة خلال ساعات

«المسند»: إعصار من الدرجة الأولى يقترب من المملكة خلال ساعات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر

المزيد
إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي
انفوجرافيك

إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي

المزيد
إنفوجراف.. 8 مزايا للإيجار التمويلي للعقارات
انفوجرافيك

إنفوجراف.. 8 مزايا للإيجار التمويلي للعقارات

المزيد
فكر أم كفر؟
تدوينات حرة

فكر أم كفر؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>