تنبيه مهم من «أمن الدولة» للشباب بشأن الجهات المشبوهة

تواصل – فريق التحرير:

حذرت رئاسة أمن الدولة الشباب من “خطر الجهات المشبوهة”، مؤكدةً أنه قد يصل لتهديد أمن الوطن، داعيةً المواطنين للحذر من الدعوات العامة والخاصة المرسلة من قِبل جهات مشبوهة.

وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة في فيديو توعوي أن الأحداث التي حصلت السنوات الماضية، أثبتت أن ثمة جهات تتربص بشباب الوطن في الداخل والخارج لتجنيدهم ضد دينهم ووطنهم.

وأكدت أن الشباب هم المحرك الرئيس لمعظم الأنشطة في المجتمع، ولهذا تسعى جهات كثيرة ومختلفة لاستقطابهم، وتوظيفهم باستخدام أساليب متنوعة، بغرض تحقيق مصالحها.

وذكرت أن تابعين لبعض هذه الجهات قد يتربصون بالمواطن ويتقربون منه لإثارة قضايا مختلفة، وقد يقومون دعوته إلى مناسبات مختلفة بعيدة عن ثقافة المجتمع، وانتهازها كفرصة للنيل من الدين والوطن.

ودعت رئاسة أمن الدولة إلى تجاهل هؤلاء الأشخاص، والابتعاد عنهم، وعدم تلبية دعواتهم.