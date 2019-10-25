بالفيديو.. لحظة ضبط «دوريات المجاهدين» لـ6 متسللين في الشرقية

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو جانباً من المهام الأمنية التي تقوم بها فرق دوريات المجاهدين بالمنطقة الشرقية، لضبط التجاوزات والسيطرة على المخالفين.

وظهر في الفيديو الذي نشره الإعلامي سعود الشيباني، قيام دوريات المجاهدين بمطاردة عدد من المتسللين في مناطق نائية ووعرة ليلاً، حيث تم ضبط 6 متسللين واقتيادهم لاتخاذ الإجراءات النظامية وتسليمهم للجهات المختصة.

كما ظهر في المقطع ضبط المجاهدين، عمالة تقوم بنهل الرمال من مواقع غير مرخص بها باستخدام آليات ثقيلة، حيث تم القبض على 8 منهم، والتحفظ على الآليات المضبوطة.