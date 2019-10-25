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بعد يومين من البحث.. العثور على مفقود شقراء متوفى (فيديو)

بعد يومين من البحث.. العثور على مفقود شقراء متوفى (فيديو)
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تواصل – الرياض:

قالت جمعية “غوث” للبحث والإنقاذ: إنه تم العثور على المواطن تركي متعب العيتبي، الذي فُقد بعد خروجه من محافظة شقراء باتجاه مدينة الرياض.

وكانت جمعية غوث والجهات الأمنية قد تبلغت بفقدان العتيبي أول أمس (الأربعاء)، حيث توصلت جهود البحث والتحري أن آخر برج التقط إشارة هاتفه المحمول كان بمركز رغبة التابعة لمحافظة ثادق قبل أن ينقطع الاتصال به.

وتمكنت الجهات الأمنية وفرق البحث والإنقاذ من العثور على سيارة العتيبي أمس، قبل أن ينجح ذووه صباح اليوم (الجمعة) في العثور عليه لكنه كان قد فارق الحياة.

 

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