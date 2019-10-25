8 أشياء غريبة تسبب لكَ الصداع.. تعرّف عليها

تواصل – وكالات:

هناك عدة أسباب للصداع قد يكون الطعام الذي تتناوله هو السبب أو حالة الطقس أو تصرفات تقوم بها وغيرها وهناك أمور لن تتوقعها.

ومن ضمن هذه الأسباب:

الجبن

أحد مسببات الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص هو الجبن المعتق، بما في ذلك الجبن الأزرق، الشيدر، البارميزان والسويسري. قد تكون المشكلة عبارة عن مادة تسمى التيرامين. وكلما طال عمر الطعام، كلما كان التيرامين أكثر.

تخطي الوجبات

صداع الجوع ليس واضحًا دائمًا. إذا لم تأكل، فقد يبدأ رأسك في الشعور بالألم قبل أن تدرك أنك جائع. المشكلة هي على الأرجح تراجع في نسبة السكر في الدم. ولكن لا تحاول علاج صداع الجوع بتناول الحلوى. الحلويات تسبب ارتفاع سكر الدم ومن ثم انخفاضه.

الكافيين

إذا كنت تعاني من الكثير من الصداع، فقد يكون الكافيين هو السبب. في حالة الاعتدال، غالباً ما يساعد الكافيين. كما انها تتواجد في العديد من أدوية الصداع. لكن تناول القهوة أو المشروبات الغازية كثيرا يمكن أن يسبب الصداع. إذا كنت ترغب في التوقف عن تناول الكافيين، فقم بتخفيفه تدريجيا. الانسحاب فجأة يمكن أن يجعل الأمور أسوأ: انسحاب الكافيين هو سبب آخر للصداع.

التدخين قد يسبب الصداع وليس فقط للشخص الذي يحمل السيجارة. انما التدخين السلبي ايضا فهو يحتوي على النيكوتين، مما يؤدي إلى تضيق الأوعية الدموية في الدماغ. يساعد الإقلاع عن التدخين أو الابتعاد عن التدخين السلبي كثيرًا إذا أصبت بالصداع العنقودي. هذا الصداع مؤلم للغاية الذي يحدث على جانب واحد من رأسك. يمكن أن يسبب أيضًا أعراضًا في العين والأنف.

مديرك في العمل

مديرك أو أي شخص أو أي شيء يعزز مستوى التوتر لديك يمكن أن يجعلك أكثر عرضة لصداع التوتر أو الصداع النصفي. الأطباء لا يعرفون بالضبط كيف يحدث. قد تكون هناك أشياء كثيرة متضمنة، بما في ذلك بعض الأعصاب في الدماغ التي تنقل رسائل الألم قد تكون حساسة للغاية. وربما تكون التغييرات داخل الدماغ نفسها أيضا تشارك في صداع الشقيقة.

الطقس

تغيرات درجة الحرارة يمكن أن تجعل الصداع النصفي أكثر احتمالا. سواء كان ذلك موجة حر أو برد، يمكن أن يؤدي التغيير إلى حدوث صداع. يمكن للأيام المشمسة الحارة أن تفعل ذلك أيضًا. المطر أو التغيرات في الضغط الجوي قد تؤدي أيضا إلى الصداع. بينما لا يمكنك تغيير الطقس، يمكنك ارتداء النظارات الشمسية في يوم مشمس، البقاء رطب وتجنب أشعة الشمس في منتصف النهار.

الرائحة القوية

الروائح القوية، حتى الروائح اللطيفة، تثير الصداع النصفي لدى كثير من الأشخاص..

إكسسوارات الشعر

يمكن لبعض اكسسوارات الشعر أو التسريحات أن تؤثر على رأسك. قد تجهد تسريحة ذيل الحصان الضيقة للغاية النسيج الضام في فروة الرأس، مما يؤدي إلى الصداع. يمكن لعصابات الرأس، الضفائر والقبعات الضيقة القيام بذلك أيضًا. إذا كان هذا هو سبب الصداع، فستحصل عادة على تخفيف سريع إذا تركت شعرك مفرودا.