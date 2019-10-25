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مصادر تكشف بنود الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

مصادر تكشف بنود الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة عن التوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

وذكرت المصادر وفقاً لـ”الشرق الأوسط”، أن التحالف بقيادة المملكة سيشرف على لجنة مشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض، الذي ينص على حكومة كفاءات من 24 وزيًرا، تكون مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

وينص الاتفاق أيضا على عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن، لتفعيل مؤسسات الدولة كافة،والعمل على صرف الرواتب والمستحقات للقطاعين العسكري والمدني في المحافظات المحررة، ويتضمن الاتفاق كذلك إعادة ترتيبات القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية.

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