«آل الشيخ» يكشف خطة «التعليم» بشأن تطوير المناهج والاستثمار الأجنبي (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير التعليم دكتور حمد آل الشيخ، أن هناك تقدما كبيرا في تيسير الأعمال، لافتا إلى أن استخراج تراخيص المدارس لا يستغرق أكثر من يوم واحد من خلال موقع إلكتروني.

وكشف الوزير عن خطة الوزارة بشأن المدارس الأجنبية، مؤكدا سعي المملكة للتوسع في الاستثمار في المدارس الأجنبية التي تؤهل للبكالوريا العالمية أو البريطانية، وكذلك لإدخال مناهج مختلفة في منظومة التعليم بالمملكة.

وأوضح آل الشيخ في لقاء له مع “قناة الإخبارية” أن الوزارة ترغب في زيادة الاستثمار الأجنبي في قطاع التعليم ونحاول تقديم الحوافز في ذلك.

 

 

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