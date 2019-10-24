مفاجأة من مركز «الإقامة المميزة» للعملاء في حالة الدفع المقدم

تواصل – فريق التحرير:

في مفاجأة من مركز “الإقامة المميزة” للعملاء الراغبين في الحصول على إقامة مميزة بالمملكة، أعلن المركز عن تخفيض الرسوم في حالة الدفع المقدم لأكثر من سنة واحدة.

وقال المركز، إن المتقدم للحصول على الإقامة المميزة، يحصل على تخفيض 2% بصورة تراكمية عند دفعه الرسوم مقدماً لأكثر من سنة واحدة.

وأضاف أن الدفع المقدم لرسوم الإقامة المميزة محددة المدة للسنة الأولى تكون (100 ألف ريال)؛ لكن في حال الدفع مقدماً لرسوم سنتين تكون 198,039 ريالاً، ولثلاث سنوات 294,156 ريالاً، ولأربع سنوات 388,388 ريالاً، ولخمس سنوات 480,733 ريالاً.

يذكر أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الإقامة المميزة منتصف نوفمبر المقبل، وذلك بعد 5 شهور من بدء استقبال طلبات الراغبين في الحصول عليها عبر المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”، المخصصة إجراءاتها.