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«مدارس إسلامية» تتصدر قائمة نتائج اختبارات الطلاب في بريطانيا

«مدارس إسلامية» تتصدر قائمة نتائج اختبارات الطلاب في بريطانيا
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تواصل – وكالات:

تصدرت مدارس إسلامية المراكز الثلاثة الأولى في نتائج امتحانات المرحلة الدراسية ما قبل الثانوية (GCSE) في إنجلترا، في العام الدراسي الأخير، إضافة إلى خمس مدارس أخرى جاءت ضمن المراكز العشرين الأولى.

وتُقدم قوائم تنشرها الحكومة البريطانية على الإنترنت كشفاً بمستوى نتائج كل مدرسة في البلاد، إضافة إلى تقارير الهيئة المختصة بمراقبة وتقييم المؤسسات التعليمية (Ofsted).

هذا وتصدر الحكومة البريطانية جدولا بالمدارس الأفضل على مستوى البلد، والذي يبين أن المدارس الثلاث الأفضل على الإطلاق هي مدارس إسلامية. بينما ٨ من بين العشرين الأفضل على مستوى بريطانيا هي مدارس إسلامية.

وبحسب القائمة التي تضم نحو 6500 مدرسة خاصة بالمرحلة التعليمية بين 14 و16 سنة من العمر (السنوات الدراسية من 9 إلى 11)، فقد جاءت مدرسة “توحيد الإسلام للبنات” (بلاكبيرن) في المركز الأول، و”عدن للذكور” (برمنغهام) في المركز الثاني، فيما حلت مدرسة عدن للبنات (كوفنتري) في المركز الثالث.

وبالمحصلة، فقد جاءت 8 مدارس إسلامية ضمن المراكز العشرين الأولى في القائمة الخاصة بالعام الدراسي الماضي (2018-2019).

ونتائج مرحلة “GCSE” حاسمة لتحديد المسار نحو المرحلة الدراسية النهائية، المعروفة باسم “A Level” من عمر 16 إلى 18 سنة، وهي بدروها ستحدد المسار إلى التعليم الجامعي.

وتعدّ نتائج الامتحانين معياراً رئيسياً لتحديد مستوى أي مدرسة، وذلك بعد التصنيف الخاص بمكتب معايير التعليم (Ofsted).

والمدارس المشار إليها تتبع نظام التعليم الرسمي، وغالبيتها تتلقى تمويلها من الحكومة المركزية أو الإدارات البلدية والمحلية.

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