وزيرة يمنية: ٦ ملايين طفل يمني تضرروا من حرب الميليشيا الحوثية

تواصل – واس:

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية، ابتهاج الكمال، أن أكثر من ٦ ملايين طفل تضرروا بشكل مباشر نتيجة الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على الحكومة الشرعية في ٢٠١٤.

وقالت الكمال، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة في تجنيد الأطفال والزج بهم في معارك عبثية وتعريضهم لخطر الإصابة بالألغام وتسريبهم من المدارس.

وأشارت الكمال إلى أن أكثر من ٢ .٥ ملايين طفل يمني تحولوا من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل، إضافة إلى نحو ٢ مليون طفل يعانون من سوء التغذية بسبب الحرب ذاتها”، مؤكدة التزام حكومة بلادها بجميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل، وحرصها على دعم كل البرامج الخاصة بحماية الطفولة.