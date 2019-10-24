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وظائف أكاديمية للجنسين بعدة تخصصات في جامعة الحدود الشمالية

وظائف أكاديمية للجنسين بعدة تخصصات في جامعة الحدود الشمالية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية للسعوديين للرجال والنساء في عدد من التخصصات بدرجة (أستاذ – أستاذ مشارك – أستـاذ مساعد)، وذلك في مقر الجامعة بعرعر وفروعها في كل من رفحاء وطريف والعويقيلة، وترغب الجامعة في شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة.

وأشارت الجامعة إلأى أن التقديم سيكون متاحا إلكترونياً على موقع الجامعة الالكتروني اعتباراً من يوم الأحد القادم وعلى مدار العام.

وأضافت أن من ضمن الشروط أن يكون المتقدم أو المتقدمة، حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها وأن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية انتظاماً, بالإضافة إلى معادلة الشهادات التي يلزم معادلتها وتصديقها من الجهات المختصة وغيرها من الشروط المعلنة.

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