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عضو شورى سابق يعلق على قرار وزير التعليم بشأن «الاختبارات التحريرية»

عضو شورى سابق يعلق على قرار وزير التعليم بشأن «الاختبارات التحريرية»
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تواصل – فريق التحرير:

أشاد عضو مجلس الشورى السابق الأديب حمد القاضي، بقرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الخاص بعودة الاختبارات التحريرية للمرحلة الابتدائية بدلاً من التقويم المستمر، مؤكدا أنها خطوة راشدة في هذا التوقيت.

وقال القاضي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن هذا التقويم ثبت عدم جدواه في تأسيس طلاب قادرين على الإبداع وتوسيع المدارك”.

وأضاف “إعادة الاختبارات التحريرية للصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية خطوة راشدة بعد مخرجات التقويم الضعيفة، وستعيد الجدية للطالب بالمذاكرة لا بالتقويم الاجتهادي”، مشيرا إلى أن مخرجات الاختبارات الناجحة حاضرة بالأجيال السابقة.. تحية لوزارة التعليم ولوزيرها ابن التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وإلى مزيد من هذه الخطوات”.

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